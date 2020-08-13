Раскрыт секрет пенсии в 100 тысяч рублей

«Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно 35 лет ежемесячно инвестировать 29 тысяч в облигации либо 14,3 тысяч — в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов)», — цитирует Русецкого «Свободная пресса». Пенсию в 92 тысячи рублей, по словам аналитика «Финама» Юлии Афанасьевой, можно заработать за 10 лет. Она предлагает вложить миллион в биржевые индексы, сырье и валюты, а после увеличивать инвестиции.