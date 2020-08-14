НПФ отстали от Пенсионного фонда в индексации

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Средневзвешенная корректировка пожизненных выплат и срочных пенсий негосударственными пенсионными фондами с 1 августа составила 8% и 7,1% соответственно, что несколько ниже показателей Пенсионного фонда России , пишет «Коммерсант». Это следует из отчетности 29 НПФ, работающих в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Пенсионный фонд России ранее сообщал, что его корректировки составляют 9,1% и 8% соответственно. В ПФР получают пожизненные пенсии 80 тыс. человек, срочные — 32 тыс. человек. В НПФ корректировка коснется десятков тысяч граждан.

В НПФ сконцентрировано 22,5 млрд рублей выплатного резерва и 2,7 млрд рублей резерва срочных выплат. Портфелями ПФР управляет государственная УК «ВЭБ.РФ», выплатной резерв составляет 19,8 млрд рублей, а резерв срочных выплат — 5 млрд рублей.