Почти на 500 рублей: россиянам готовят сюрприз 

Во втором полугодии 2020 года прожиточный минимум на душу населения может быть увеличен до 11 468 рублей, сообщает «Коммерсант». С соответствующим предложением выступили эксперты Министерства труда

Минтруд согласовал инициативу с Министерством экономического развития РФ . Согласно ей, прожиточный минимум на душу населения следует увеличить на 456 рублей (в настоящее время он составляет 11 012 рублей). При этом, по мнению экспертов, во втором полугодии также необходимо увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения до 12 392 рублей, для пенсионеров — до 9422 рублей, для детей — до 11 423 рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Федерации независимых профсоюзов России потребовали увеличить пособия по безработице для россиян в несколько раз.

Таким образом, по их мнению, будут соблюдены требования положений Конвенции Международной организации труда. Так, лишившиеся работы граждане РФ должны получать не менее половины от зарплаты на последнем месте занятости.