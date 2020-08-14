Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.65
86.65
86.50
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
44.77
+0.20 Золото
1946.21
+0.03 РТС
1326.13
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1803
–0.0045
30.07
1.1847
11.08
03.08
20.07

Почти на 500 рублей: россиянам готовят сюрприз 

Павел Тиунов 1 час назад
Почти на 500 рублей: россиянам готовят сюрприз
Фото: РИА Новости
Во втором полугодии 2020 года прожиточный минимум на душу населения может быть увеличен до 11 468 рублей, сообщает «Коммерсант». С соответствующим предложением выступили эксперты Министерства труда.
Минтруд согласовал инициативу с Министерством экономического развития РФ. Согласно ей, прожиточный минимум на душу населения следует увеличить на 456 рублей (в настоящее время он составляет 11 012 рублей). При этом, по мнению экспертов, во втором полугодии также необходимо увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения до 12 392 рублей, для пенсионеров — до 9422 рублей, для детей — до 11 423 рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Федерации независимых профсоюзов России потребовали увеличить пособия по безработице для россиян в несколько раз.
Таким образом, по их мнению, будут соблюдены требования положений Конвенции Международной организации труда. Так, лишившиеся работы граждане РФ должны получать не менее половины от зарплаты на последнем месте занятости.
Видео дня. Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти
Комментарии
Личный счет , Минтруд , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказались считать монеты деньгами
Россияне отказались считать монеты деньгами
Европа отправила США «ноту протеста»
Европа отправила США «ноту протеста»
В России предложили выпустить новую денежную купюру
В России предложили выпустить новую денежную купюру
Госдолг Италии достиг исторического максимума
Госдолг Италии достиг исторического максимума
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение