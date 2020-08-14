Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.27
$
73.30
86.50
86.69
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.00
86.00
Индексы и котировки Brent
44.76
–0.29 Золото
1946.54
–0.08 РТС
1326.13
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1829
–0.0019
30.07
1.1847
11.08
03.08
20.07

Сбербанк опроверг информацию об отмене бесплатных уведомлений 

Вероника Полынина 1 час назад
Сбербанк опроверг информацию об отмене бесплатных уведомлений
Фото: РИА Новости
Сбербанк опроверг появившуюся в СМИ информацию об отмене бесплатных уведомлений о переводах на банковскую карту.
В банке заявили, что клиенты продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения, не содержащие баланс счета, о переводах от других физлиц без дополнительных комиссий.
Также бесплатным остается получение одноразового пароля в смс-сообщении.
Платной является новая модель информирования с расширенным функционалом: она включает в себя детали по операциям и остатки после совершения перевода.

«Также теперь вместо многочисленных смс-оповещений клиент будет получать пуш-уведомление о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении Сбербанк Онлайн», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Ранее издание РБК сообщило, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о поступившем переводе на карту. Теперь услугу требуется оформить, подключившись к сервису «Уведомления по карте», стоимость которого колеблется от 30 до 60 рублей в месяц.
Видео дня. Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти
Комментарии
Личный счет , Сбербанк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне поддержали идею Медведева о мигрантах
Россияне поддержали идею Медведева о мигрантах
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Россияне высказали отношение к электронной трудовой
Россияне высказали отношение к электронной трудовой
Россия сделала налоговое предложение Кипру
Россия сделала налоговое предложение Кипру
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение