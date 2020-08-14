Сбербанк опроверг информацию об отмене бесплатных уведомлений 

Сбербанк опроверг появившуюся в СМИ информацию об отмене бесплатных уведомлений о переводах на банковскую карту.

В банке заявили, что клиенты продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения, не содержащие баланс счета, о переводах от других физлиц без дополнительных комиссий.

Также бесплатным остается получение одноразового пароля в смс-сообщении.

Платной является новая модель информирования с расширенным функционалом: она включает в себя детали по операциям и остатки после совершения перевода.

«Также теперь вместо многочисленных смс-оповещений клиент будет получать пуш-уведомление о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении Сбербанк Онлайн», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Ранее издание РБК сообщило, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о поступившем переводе на карту. Теперь услугу требуется оформить, подключившись к сервису «Уведомления по карте», стоимость которого колеблется от 30 до 60 рублей в месяц.