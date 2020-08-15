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Россиянам рассказали условия получения «сверхвысокой» пенсии 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Россиянам рассказали условия «сверхвысокой» пенсии
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали об условиях получения "сверхвысокой" пенсии, которую могут получить отдельные группы граждан. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Специалисты напомнили, что размер пенсионного коэффициента зависит от стажа работы и зарплаты.
Россиянам увеличили пенсию
Они добавили, что должностями, при работе на которых при расчете пенсионных выплат учитывается срок нахождения на посту, являются президент и председатель правительства. Такая же схема работает и для чиновников.

"Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%", — уточнил один из собеседников издания.

Он также рассказал, что, ориентируясь на нынешние показатели, пенсия премьера составила бы 465 тыс. рублей.
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