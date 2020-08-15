Россиянам рассказали условия «сверхвысокой» пенсии

Эксперты рассказали об условиях получения "сверхвысокой" пенсии, которую могут получить отдельные группы граждан. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

Специалисты напомнили, что размер пенсионного коэффициента зависит от стажа работы и зарплаты.

Они добавили, что должностями, при работе на которых при расчете пенсионных выплат учитывается срок нахождения на посту, являются президент и председатель правительства. Такая же схема работает и для чиновников.

"Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%", — уточнил один из собеседников издания.

Он также рассказал, что, ориентируясь на нынешние показатели, пенсия премьера составила бы 465 тыс. рублей.