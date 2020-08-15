Cемьи с детьми оставят без денег: эксперт объяснил причину

Последнюю субсидию на детей до 16 лет российские семьи смогут получить в августе. Делать поддержку постоянной — бессмысленно, рассказал в беседе с URA.RU экономист и политолог Никита Масленников

«Непонятно, зачем нужны субсидии на постоянной основе. Дайте людям возможность зарабатывать. Наркотическая игла постоянных социальных трансфертов развращает людей. Это не прибавляет авторитета государству, потому что считается, что раз оно подачки дает, то должно и дальше давать. Это очень опасная игрушка», — говорит Масленников.

Он подчеркнул, что происходящее в Белоруссии начиналось также. Впоследствии это привело к росту социального патернализма, по его словам.

Экономист считает, что последние выплаты родителям государство может сделать в августе по их просьбе. Это объясняется высоким социальным запросом, людям не на что собирать детей в школы.

«По расчетам экспертов, у нас самая слабозащищенная категория — это семьи с детьми от 7 до 16 лет. Здесь находится около 40% малообеспеченных семей», — уточнил Масленников.

Постоянные же выплаты для граждан, у которых нет реальной потребности в них, только дестимулируют народ заниматься собственным жизнеобеспечением, подчеркнул эксперт.

Кроме того, государство просто не сможет продлить выплаты на следующий год. Из-за кризиса и большого количества субсидий в 2020 ему придется значительно уменьшить госрасходы. Поэтому помощь гражданам лучше будет оказывать индивидуально.

Правительство начало выдавать по 10 000 рублей в месяц родителям детей от трех до 16 лет, сообщает агентство Nation news. Для детей до трех лет правительство установило выплаты в 5000 рублей в месяц. Детям старше 16 лет власти отказались выдавать субсидии. Однако в некоторых регионах решили расширить выплаты и давать их также школьникам 16-18 лет.