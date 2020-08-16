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Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыт способ получить пенсию в 50 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».
Исходя из расчетов калькулятора Пенсионного фонда России (ПФР) , 30-летний мужчина с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем может рассчитывать на страховую пенсию в текущих ценах в размере 20 802,44 рубля. Чтобы увеличить ее размер до 50 тысяч и получать ее в течение 15 лет, россиянин должен самостоятельно накопить еще 4,9 миллиона рублей без учета инфляции, рассказал Биезбардис.
При этом эксперт признал, что такую сумму даже за 30 лет накопить проблематично.

«Обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60 процентов от заработка — а это для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах. Но такую цифру уже реально достичь, если инвестировать семь процентов от дохода при доходности на два процента годовых свыше инфляции», — пояснил он.

Специалист добавил, что примерно на две тысячи рублей пенсию поможет нарастить увеличения страхового стажа до 40 лет. В этом случае размер страховой пенсии достигнет 22 961,90 рублей, а потребность в пенсионном капитале при коэффициенте замещения 60 процентов упадет ниже 1,3 миллиона рублей, объясняет специалист.
Кроме того, Биезбардис рассказал и о других способах сокращения отчислений и повышения пенсии. В частности, можно выбрать работодателя с корпоративным пенсионным планом, в рамках которого обычно удваиваются добровольные взносы работников. Это позволит сократить отчисления до трех-четырех процентов от заработка.

«Или перенести выход на пенсию на более поздний срок — отсрочить выход на пенсию, к примеру, на два года, что соразмерно наличию дополнительных пяти лет стажа», — заключил эксперт.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) назвал условия получения прибавки к пенсии в 2020 году. На повышенный размер пенсии могут претендовать граждане, достигшие в 2020 году 80-летнего возраста. Ставка для них повышается на величину фиксированной выплаты (составной части страховой пенсии), которая сейчас равняется 5686,25 рубля.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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