Владельцев банковских карт ждет неприятный сюрприз

Российские банки могут обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Ассоциация банков России предупредило Минэкономразвития о том, что, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для компаний малого и среднего бизнеса до 1%, то кредитные организации по всей стране могут начать отказываться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты за свой счёт.

В этом случае, как отмечают представители отрасли, им придётся снизить или даже полностью обнулить кэшбэки с покупок россиян по банковским картам в небольших торговых точках. Это объясняется тем, что при новых условиях, стимулирование безналичной оплаты в маленьких магазинах станет просто убыточным.