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Владельцев всех банковских карт ждёт неприятный сюрприз 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
Владельцев банковских карт ждет неприятный сюрприз
Фото: ТАСС
Российские банки могут обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Ассоциация банков России предупредило Минэкономразвития о том, что, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для компаний малого и среднего бизнеса до 1%, то кредитные организации по всей стране могут начать отказываться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты за свой счёт.
В этом случае, как отмечают представители отрасли, им придётся снизить или даже полностью обнулить кэшбэки с покупок россиян по банковским картам в небольших торговых точках. Это объясняется тем, что при новых условиях, стимулирование безналичной оплаты в маленьких магазинах станет просто убыточным.
Ранее в Центробанке уже заявляли о том, что система быстрых платежей может стать альтернативой дорогого эквайринга для торговых точек.
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Личный счет , Минэкономразвития , Центральный банк России , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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