Разъяснена судьба августовских выплат на детей

Сенатор Валерий Рязанский рассказал, что «детскую» выплату в десять тысяч рублей могут продлить на август после возвращения Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Об этом сообщает Nation News.
Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом Владимиром Путиным из-за ситуации с коронавирусом.
С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет могут получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка (за июнь и июль). Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.
Рязанский отметил, что августовские выплаты должны согласовать множество инстанций, включая социальный блок правительства. Окончательное решение примет Минфин.
«После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет. Это все-таки многомиллиардные затраты», — заявил сенатор.
Он отметил, что власти могут разработать и новые меры поддержки.