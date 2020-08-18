Разъяснена судьба августовских выплат на детей

Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом Владимиром Путиным из-за ситуации с коронавирусом.

С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет могут получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка (за июнь и июль). Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.

Рязанский отметил, что августовские выплаты должны согласовать множество инстанций, включая социальный блок правительства. Окончательное решение примет Минфин

«После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет. Это все-таки многомиллиардные затраты», — заявил сенатор.

Он отметил, что власти могут разработать и новые меры поддержки.