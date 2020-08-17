В России появится новый штраф

Правительство поддержало инициативу заксобрания Татарстана по введению наказания за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, депутаты предложили внести изменения в КоАП и установить штрафы в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Необходимость введения штрафов они объяснили недополучением налогов в бюджет, а также существенным расхождением планов добычи с фактическими цифрами.

«Принятие законопроекта позволит восполнить пробел в правовом регулировании и повысить эффективность превентивной функции законодательства об административных правонарушениях», — говорится в официальном отзыве правительства России.

В правительстве также отметили, что стоит внести изменения в часть 2 статьи 7.3 КоАП (Пользование недрами без лицензии), а не дополнять кодекс новой статьей, как предложили парламентарии.

Инициативу поддержали и во всех фракциях Госдумы . При этом зампред комитета по энергетике, член фракции ЛДПР Валерий Селезнев назвал более целесообразной мерой не штрафы, а лишение компаний лицензий.