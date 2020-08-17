В России появится новый штраф

Правительство поддержало инициативу заксобрания Татарстана по введению наказания за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, депутаты предложили внести изменения в КоАП и установить штрафы в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
Необходимость введения штрафов они объяснили недополучением налогов в бюджет, а также существенным расхождением планов добычи с фактическими цифрами.
«Принятие законопроекта позволит восполнить пробел в правовом регулировании и повысить эффективность превентивной функции законодательства об административных правонарушениях», — говорится в официальном отзыве правительства России.
В правительстве также отметили, что стоит внести изменения в часть 2 статьи 7.3 КоАП (Пользование недрами без лицензии), а не дополнять кодекс новой статьей, как предложили парламентарии.
Инициативу поддержали и во всех фракциях Госдумы. При этом зампред комитета по энергетике, член фракции ЛДПР Валерий Селезнев назвал более целесообразной мерой не штрафы, а лишение компаний лицензий.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о возможном пересмотре налога для нефтяников. По данным «Коммерсанта», Министерство финансов России разослало в профильные министерства проект закона о пересмотре параметров налога на дополнительный доход, предложив снизить размер вычитаемых расходов для всех групп месторождений, сократить индексацию исторических убытков и запретить уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков.