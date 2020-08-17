В российских магазинах начнут принимать тару 

Минприроды, Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила провести эксперимент по приему потребительской упаковки (в том числе тары) в российских магазинах, сообщает РБК. Ответственными за исполнение назначены Минпромторг Роспотребнадзор и «Российский экологический оператор», курирующий так называемую мусорную реформу.

Эксперимент стартует в январе следующего года и поспособствует переходу на раздельный сбор мусора в России (инициатива является частью «мусорной реформы»). О деталях эксперимента и отдельных его параметрах до сих пор ничего не известно.

Торговые сети, которые, как предполагается, примут в нем участие, делегировали представителей в рабочие группы по разработке концепции расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно ей, производители и импортеры обязаны самостоятельно либо через специальных операторов утилизировать продукцию в конце ее жизненного цикла или заплатить экологический сбор.