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В российских магазинах начнут принимать тару 

Lenta.ru и ещё 3 27 минут назад
В российских магазинах начнут принимать тару
Фото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ»
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила провести эксперимент по приему потребительской упаковки (в том числе тары) в российских магазинах, сообщает РБК. Ответственными за исполнение назначены Минпромторг, Минприроды, Роспотребнадзор и «Российский экологический оператор», курирующий так называемую мусорную реформу.
Эксперимент стартует в январе следующего года и поспособствует переходу на раздельный сбор мусора в России (инициатива является частью «мусорной реформы»). О деталях эксперимента и отдельных его параметрах до сих пор ничего не известно.
Торговые сети, которые, как предполагается, примут в нем участие, делегировали представителей в рабочие группы по разработке концепции расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно ей, производители и импортеры обязаны самостоятельно либо через специальных операторов утилизировать продукцию в конце ее жизненного цикла или заплатить экологический сбор.
Подобные эксперименты в России уже проводились. Последний на данный момент датирован 2019 годом. Его курировал Минпромторг по поручению тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако о его результатах также не сообщалось.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Медведев , Виктория Абрамченко , Минпромторг , Роспотребнадзор , Минприроды
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