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ЦБ назвал дату пика годовой инфляции 

News.ru и ещё 6 46 минут назад
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Фото: ТАСС
Зампред Банка России Алексей Заботкин ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года. Также он добавил, что ВВП России в III квартале в квартальном выражении будет в положительной зоне.

Где-то феврале — марте должно быть ускорение инфляции. В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%, — цитирует сообщение ТАСС.

По словам Заботкина, последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году значение будет в минусе. По его прогнозам, экономика вернётся к уровню 2019 года в начале 2022 года.
Ранее NEWS.ru информировал о том, что доллар США на открытии торгов МосБиржи подорожал по отношению к российскому рублю на 0,1% и достиг показателя в 72,95 рубля за единицу.
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Личный счет , Экономика , Алексей Заботкин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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