Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции

Зампред Банка России Алексей Заботкин ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года. Также он добавил, что ВВП России в III квартале в квартальном выражении будет в положительной зоне.

Где-то феврале — марте должно быть ускорение инфляции. В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%, — цитирует сообщение ТАСС.

По словам Заботкина, последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году значение будет в минусе. По его прогнозам, экономика вернётся к уровню 2019 года в начале 2022 года.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что доллар США на открытии торгов МосБиржи подорожал по отношению к российскому рублю на 0,1% и достиг показателя в 72,95 рубля за единицу.