В России рекордно подешевели кредиты 

В июле текущего года в России был выдан населению рекордный объем нецелевых потребительских кредитов, а их полная стоимость оказалась на беспрецедентно низком уровне, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Итак, за июль 2020 года российскими банками были одобрены 1,2 миллиона потребительских кредитов. Именно они считаются наиболее опасными с точки зрения формирования "пузыря" из-за низких требований от кредитных организаций к заемщикам.

Общий объем таких кредитов составил 409 миллиардов рублей. Это на 10% больше показателей июня текущего года.

Средняя полная стоимость кредита (ПСК, включает в себя платежи заемщика с учетом комиссий и сборов банка и третьих сторон) в июне равнялась 16,1%, а в начале года — 16,7%.

Главной причиной банки называют позитивные потребительские настроения населения страны.

Опрошенные газетой экономисты считают, что на это влияет и последовательное снижение ключевой ставки Банка России . Именно этот показатель служит банкам ориентиром для общего уровня ставок на финансовом рынке. Другой показатель — высокая конкуренция между кредитными организациями, борющимися за клиентов в условиях экономического спада на фоне пандемии.

Часть опрошенных изданием экспертов считают июльский показатель ПСК в 16% завышенным: в дальнейшем он может снизиться за счет более тщательного контроля со стороны регулятора и улучшения банковской дисциплины.