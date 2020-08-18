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Россияне стали медленнее выплачивать ипотеку 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне стали медленнее выплачивать ипотеку
Фото: ТАСС
Во втором квартале 2020-го объем досрочно погашенных ипотечных кредитов снизился в России на 6 процентов по сравнению с показателем за первый квартал. Россияне стали медленнее выплачивать задолженность из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.
По данным ЦБ, объем досрочно погашенной ипотеки в апреле-июне составил 364,5 миллиарда рублей. В январе-марте этот показатель равнялся 388,98 миллиарда. В банке ВТБ пояснили, что сокращение числа досрочных погашений, вероятно, связано с COVID-19: многие люди решили перенаправить суммы, предусмотренные для выплаты ипотеки, в сбережения, или потратили их на иные цели.
В банке также отметили, что в июле и августе, после снятия карантинных ограничений, уровень досрочного погашения вновь начал расти.
В июле стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.
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Личный счет , Недвижимость , Банк ВТБ , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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