Россияне стали медленнее выплачивать ипотеку 

Во втором квартале 2020-го объем досрочно погашенных ипотечных кредитов снизился в России на 6 процентов по сравнению с показателем за первый квартал. Россияне стали медленнее выплачивать задолженность из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка

По данным ЦБ, объем досрочно погашенной ипотеки в апреле-июне составил 364,5 миллиарда рублей. В январе-марте этот показатель равнялся 388,98 миллиарда. В банке ВТБ пояснили, что сокращение числа досрочных погашений, вероятно, связано с COVID-19: многие люди решили перенаправить суммы, предусмотренные для выплаты ипотеки, в сбережения, или потратили их на иные цели.

В банке также отметили, что в июле и августе, после снятия карантинных ограничений, уровень досрочного погашения вновь начал расти.

В июле стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.