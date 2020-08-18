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«Черные кредиторы»: над РФ нависла новая угроза 

Павел Тиунов 1 час назад
«Черных кредиторов» в России станет больше
Фото: ТАСС
В ближайшее полтора года количество нелегальных организаций или физлиц, предлагающих россиянам займы, значительно возрастет, заявил ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
По его словам, «черные кредиторы» активизируются на фоне восстановления российской экономики после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Лях подчеркнул, что означенный тренд будет актуален не в конкретный квартал или полугодие, а «несколько полугодий вперёд».
По его словам, активизация нелегальных ростовщиков будет наблюдаться как минимум в ближайшие полтора года.

« (Она связана), в том числе с изменением регулирования, так же, как и с общесоциальной направленностью», — подчеркнул эксперт.

Лях также подчеркнул, что во время пандемии мошенники активно предлагали россиянам вложиться в выгодный бизнес по производству вакцины от коронавируса, масок и перчаток, а также воспользоваться ситуацией и заработать деньги на волатильности курса драгоценных металлов. При этом, по его словам, преступные схемы только «прощупывались» на гражданах РФ, а отрабатывались на жителях СНГ и других государств.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Валерий Лях , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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