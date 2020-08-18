«Черных кредиторов» в России станет больше 

Количество нелегальных кредиторов может вырасти в ближайшие 1,5 года. Такой прогноз дает Банк России.
По данным экспертов регулятора, так называемых«черных кредиторов» станет больше из-за восстановления экономики после пандемии коронавируса. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях говорит, что такой тренд будет сохраняться несколько полугодий подряд.
«Объективно, на 1,5 года мы видим точно будет увеличение нелегального кредитора, связанное, в том числе, с изменением регулирования, так же как и с общесоциальной направленностью», — цитирует Ляха ТАСС.
Nation News ранее писал, что правительство РФ предложило увеличить в два раза штрафные санкции в отношении вымогателей просроченных долгов. Эта мера направлена на защиту граждан от недобросовестных коллекторов.