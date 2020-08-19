Продукты подорожают в случае новой волны COVID-19

В случае второй волны коронавируса стоимость продуктов питания в стране может увеличиться от 5% до 30%. Такой прогноз сделала доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, отметив, что цены повышаются из-за дополнительных затрат производителей и издержек торговли, возросших из-за повышенный санитарных требований в период пандемии.

«Если вторая волна коронавируса будет, то возникнут новые разрывы существующих логистических цепочек, усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса, возрастут дополнительные издержки торговли, связанные с соблюдением обязательных карантинных мер, развитием доставки товаров населению. В этом случае рост цен на отдельные продовольственные товары может достигать гораздо больших значений — от 5 до 30%», — рассказала Долгова «Московскому комсомольцу».