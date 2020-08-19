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Продукты подорожают на треть из-за коронавируса 

Ura.Ru и ещё 3 15 минут назад
Продукты подорожают в случае новой волны COVID-19
Фото: ТАСС
В случае второй волны коронавируса стоимость продуктов питания в стране может увеличиться от 5% до 30%. Такой прогноз сделала доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, отметив, что цены повышаются из-за дополнительных затрат производителей и издержек торговли, возросших из-за повышенный санитарных требований в период пандемии.

«Если вторая волна коронавируса будет, то возникнут новые разрывы существующих логистических цепочек, усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса, возрастут дополнительные издержки торговли, связанные с соблюдением обязательных карантинных мер, развитием доставки товаров населению. В этом случае рост цен на отдельные продовольственные товары может достигать гораздо больших значений — от 5 до 30%», — рассказала Долгова «Московскому комсомольцу».

Доцент РЭУ предположила, что если пандемия пойдет на спад, то продукты подорожабт в цене в среднем на 10%. Рост цен она связывает с падением курса рубля, подорожанием бензина, а также повышением тарифов ЖКХ в один этап, а не в два. Долгова отметила, что по сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС — на 2,9%. По ее словам, эта динамика свидетельствует о более медленных темпах восстановления российской экономики.
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Личный счет , ЕС , Московский комсомолец
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