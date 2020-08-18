На что россияне тратят материнский капитал 

Чаще всего в первой половине года россияне использовали средства маткапитала на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на второго ребенка или оплату образования детей, сообщили в Минтруде. Так, 61% или 339 тысяч семей использовали деньги на погашение ипотеки или покупку жилья, 28% или 155 тысяч семей подали заявления на ежемесячную выплату на второго ребенка из средств маткапитала, еще 11% или 62 тысячи владельцев сертификата оплатили им обучение своего ребенка.

Всего с начала года средствами материнского капитала воспользовались более полумиллиона граждан.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года материнский капитал выдается на первого ребенка. С 1 января он увеличен до 466617 рублей, а для семей, в которых в этому году появился второй ребенок, его сумма составит 616617 рублей, то есть — на 150 тысяч рублей больше.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режиме. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография", с начала действия программы, то есть — с 2007 года, выдано более 10 млн сертификатов.