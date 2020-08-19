Недельные расходы россиян резко выросли

Повседневные расходы типичной российской семьи в период с 10 по 16 августа выросли на 21% или на 827 рублей по сравнению с прошлой неделей и составили 4770 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».
«На неделе с 10 по 16 августа объем повседневных расходов в России существенно вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4770 рублей, что на 21% больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Как объясняют аналитики, в середине августа расходы растут, и связано это с подготовкой детей к школе.
«При этом в прошлом году рост расходов был сглажен низкой инфляцией (т.е. на аналогичной неделе в 2019 году роста против 2018 не наблюдалось), в этом году мы видим высокий рост за счет эффекта низкой базы и инфляции», — отметили в «Ромире».
Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.