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Предложение по введению новой единовременной выплаты для семей с детьми до 16 лет не поступало в распоряжение Министерства финансов . Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Данная инициатива в Минфин России не поступала», — цитирует агентство представителей-пресс-службы.

Речь идет о возобновлении единовременной выплаты на детей до 16 лет, введенной 1 июля.

Ранее россияне создали петицию с просьбой продлить данные выплаты на август для подготовки детей к школе. В Совете Федерации РФ предположили, что продление выплат возможно после возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, сообщает Nation News.

По словам сенатора Валерия Рязанского, в бюджет не закладывались ресурсы для возобновления данной финансовой помощи.