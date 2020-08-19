Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.20
$
73.45
87.20
87.50
Прогноз
24.08 – 31.08
$
74.18
83.80
Индексы и котировки Brent
45.09
+0.00 Золото
1992.63
+0.26 РТС
1308.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1943
+0.0140
04.08
1.1803
16.08
07.08
24.07

В России изменят зарплаты бюджетников 

Ura.Ru и ещё 1 1 час назад
В России изменят зарплаты бюджетников
Фото: РИА Новости
Оплату труда сотрудников государственных и муниципальных организаций по всей стране приведут к единым нормам. Если раньше этим вопросом занимались власти на местах, то теперь регулировать зарплаты бюджетников будет правительство РФ.

«Слишком сильно отличается зарплата людей на одних и тех же должностях даже в рамках одного муниципалитета, что несправедливо», — пишет «Парламентская газета», отмечая что законопроект, регулирующий зарплаты бюджетников, в Госдуме рассмотрят этой осенью.

Предполагается, что задачей федеральных министров станет разработка требований к установке окладов, ставки, будет введен единый реестр условий для назначения и выплаты компенсаций и стимулирующих. Депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что методика расчёта окладов и ставок для бюджетников станет неким аналогом МРОТ — минимальный необходимый показатель, от которого регионы и власти на местах будут отталкиваться и назначать зарплаты с учётом территориальных коэффициентов.
На данный момент, как отмечает газета, уровень зарплат и сами системы начисления составляют и регулируют местные власти. Получается так, что на одинаковых должностях в разных населенных пунктах люди получают совершенно разный доход, хотя трудятся одинаково.

«Существующая дисгармония и заметные отличия в размерах оплаты труда порождают желание уехать из родного региона туда, где платят больше», — отметил депутат.

Он добавил, что власти не будут понижать зарплату там, где она выше, а дотягивать до этого уровня другие субъекты.
Видео дня. Каждый 6-й работодатель обращает внимание на знаки зодиака
Ura.Ru: последние новости
Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей Сенатор назвал условие для августовских выплат на детей Сенатор назвал условие для августовских выплат на детей Продукты подорожают на треть из-за коронавируса Продукты подорожают на треть из-за коронавируса
Комментарии
Личный счет , Ярослав Нилов , Госдума , Правительство РФ , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Alibaba создала новую компанию для разработки ПО
Alibaba создала новую компанию для разработки ПО
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Россиянам рассказали условия «сверхвысокой» пенсии
Россиянам рассказали условия «сверхвысокой» пенсии
Россияне скупают недвижимость в Грузии
Россияне скупают недвижимость в Грузии
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение