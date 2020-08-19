Российские банки разъяснили ситуацию с кешбэком

Большинство крупных российских банков не сокращало кешбэк на фоне временных ограничений по эквайринговым комиссиям при онлайн-покупках, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. В свою очередь те банки, на чью бонусную политику эти ограничения все-таки повлияли, готовы восстановить размер клиентского поощрения до старых значений с 1 октября — к этому времени ограничения по эквайрингу действовать уже перестанут.

Одним их тех, кто не менял выплаты по бонусным программам, был Сбербанк

"Мы не ухудшали условия программы для наших клиентов. Наоборот, сейчас мы стараемся максимально адаптировать нашу программу под ту ситуацию, с которой, к сожалению, пришлось столкнуться всем нам — мы усилили совместно с нашими партнёрами все наши онлайн-предложения", — сказал гендиректор оператора программы "Спасибо от Сбербанка" Андрей Писарев.

В целом российское банковское сообщество с самого начала активно выступало против регулирования эквайринга. По мнению кредитных организаций и платежных систем, тарифный баланс эффективнее всего устанавливает сам рынок. Одна из последних актуальных инициатив в этой области касается ограничений по комиссиям, взимаемых с небольших магазинов, однако профильная ассоциация уже обратилась в Минэкономразвития , чтобы такие ограничения не вводились.

ЭКВАЙРИНГ БЬЕТ КЕШБЭК

Банк России на фоне коронавирусной пандемии принял решение с 15 апреля по 30 сентября ограничить эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%. После этого платежные системы ограничили межбанковскую комиссию (интерчейндж), одну из наиболее весомых составляющих эквайрингового тарифа.

В экспертном сообществе проходили оживленные дискуссии, насколько целесообразно было бы продлить данное ограничение, чтобы оно продолжило действовать и после 30 сентября. Банк России озвучил свою позицию по этому вопросу в начале августа: по мнению регулятора, данная мера была необходима в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли.

Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли. В условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты. Поэтому в итоге ЦБ принял решение не продлевать ограничение эквайринговых комиссий.

ЖДЕМ ОКТЯБРЯ

Регулирование эквайринга фактически привело к тому, что издержки ритейлеров были перенесены на кредитные организации и их клиентов, полагает директор департамента карточных продуктов банка "Хоум Кредит" Юрий Коптяев. По мере восстановления розничной торговли применение нерыночных подходов должно быть минимизировано, уверен он.

"Нами неоднократно озвучивалось мнение, что нерыночные методы регулирования могут приводить к диспропорциям в конкурентной среде, а их применение оправдано только при наличии объективных причин и на короткий срок. В данном случае, после ввода ограничений многие банки были вынуждены сократить выплаты по своим карточным программам лояльности", — говорит Коптяев.

Сам "Хоум Кредит" готов рассмотреть вопрос о полном возобновлении выплат кешбэка при отмене ограничений по эквайрингу.

ВТБ полагает, что регулирование тарифов не привело к снижению цен, как задумывалось изначально, однако способствовало тому, что возросла маржа продавцов. Сам банк планирует вернуть кешбэк для клиентов на прежний уровень, после того, как перестанут действовать ограничения по эквайринговым комиссиям.

"Ограничение на максимальную ставку эквайринга снимают 30 сентября, в связи с чем ВТБ планирует вернуться к исходным значениям для отдельных групп товаров по эквайрингу. Банк также планирует вернуть прежний уровень кешбэка для наших клиентов с 1 октября 2020 года, мы ждем подтверждения относительно возврата интерчейнджа со стороны платежных систем", — говорят в банке.

Ограничения в Газпромбанке также будут действовать до 30 сентября.

"Банк не заметил снижения цен ритейлеров. Считаем, что такое регулирование эквайринговых ставок, скорее, негативно сказывается на потребителях", — отметили в кредитной организации.

Аналогичной позиции придерживается "Русский Стандарт" : банк рассматривает возможность восстановить начисления по программам лояльности в полном объеме при условии отмены платежными системами ограничений по размеру интерчейнджа.

Платежные системы уже заявили о готовности откатить тарифы до старых значений: в Mastercard и системе "Мир" значения межбанковской комиссии с 1 октября 2020 года вернутся на тот же уровень, который был до введения временных мер, сообщили РИА Новости их представители. Visa в свою очередь так же приветствует отмену временных ограничений по эквайринговым тарифам.

КТО СОХРАНИЛ БОНУСЫ

"В указанный период банк "Дом.РФ" не пересматривал программу лояльности по банковским картам и в полном объеме сохранил условия вознаграждения при покупке товаров, по которым вводились ограничения. При этом с целью поддержки клиентов в апреле была запущена дополнительная к основной программе лояльности акция по повышенному кэшбэку за онлайн-покупки", — прокомментировал ситуацию директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Как указал представитель МКБ, для банков с точки зрения программ лояльности не имеет значения какие именно товары в чеке. Главное — чтобы не снижался объем покупок. А тарифные ограничения, по наблюдениям банка, не оказывают на средний чек существенного влияния.