Красная рыба подорожала

Красная рыба, добываемая на Дальнем Востоке, продолжает дорожать, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Росрыболовство

Рост оптовых цен на горбушу, кету и нерку вызван провальной путиной на Сахалине и Камчатке, а также сезонным увеличением тарифов на железнодорожные перевозки. Цены на белую рыбу пока стабильны благодаря устойчивому балансу спроса и предложения. Килограмм мороженой трески обойдётся в 115 рублей, минтай продаётся за 75 руб. /кг, камбала — по 65 руб. /кг, сельдь — по 53 руб. /кг.

Провал путины отразился и на центральных регионах страны, где также подскочили в цене лососевые. Скумбрия чуть-чуть, на 1,6%, подешевела (до 125 руб. /кг). Остальные виды рыб остаются стабильными в цене.

Розничные цены на мороженую неразделанную рыбу остаются на прежнем уровне либо незначительно дешевеют.

Напомним, что на Сахалине в этом году наблюдается минимальный объём «красного» улова за последнее десятилетие, если брать чётные года. По данным на 12 августа, в регионе удалось добыть 7,7 тысячи тонн горбуши, а в середине августа 2010 года улов составил 31 тысячу тонн. На Камчатке добыли 146,7 тысяч тонн красной рыбы, в 2018 году — 491 тысячу, в 2020 году в регионе промысел и вовсе решили завершить досрочно. В полночь 19 августа в Камчатском крае вступил в силу запрет на промышленное и традиционное рыболовство в заливах и реках. Обычно путина на Камчатке завершается во второй половине сентября.