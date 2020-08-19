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СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
В России выдан первый кредит под криптовалюту
Фото: Reuters
Экспобанк выдал предпринимателю Михаилу Успенскому индивидуальную банковскую ссуду под покупку токенов криптовалюты Waves. Это первый кредит под криптовалюту в России. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Руководитель юридического направления Экспобанка Танзила Яндиева утверждает, что эта сделка — первый прецедент и для юристов, и для банков. Российское законодательство о криптовалюте до сих пор находится в зачаточном состоянии, поэтому при заключении сделки сторонам было важно максимально правильно квалифицировать токены платформы Waves. Стороны консультировались с юридическими фирмами и нотариусом, а в итоге записали криптовалюту как «иное имущество».
Таким образом, кредит под криптовалюту оказался полностью структурирован по российскому законодательству.
Госдума 22 июля приняла закон, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами, но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Личный счет , Госдума , Экспобанк
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