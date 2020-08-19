«Наличка» несет угрозу: ЦБ предупредил россиян

Все новости на карте

Впервые за 2 года в России увеличился оборот фальшивой «налички», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центрального банка страны с январь по июнь текущего года.

При этом, отмечается, что чаще всего преступники занимаются подделкой самых крупных банкнот. Ожидаемо, самой популярной среди жуликов стала пятитысячная купюра.

За полгода в России найдено 14,7 тысячи таких подделок. А вот тысячу и две тысячи рублей стали подделывать реже — 3,1 тысячи и 616 штук соответственно.

Меньше стали подделывать иностранную валюту. Самыми «ходовыми» у фальшивомонетчиков стали американские доллары, евро и юани.

В этой связи, Центральный банк предупредил россиян о том, что самым опасным периодом с точки зрения вероятности получения поддельных денег является время перед праздниками, когда люди начинают гораздо активнее пользоваться «наличкой».