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«Наличка» несёт угрозу: ЦБ предупредил россиян 

Deita.ru 1 час назад
«Наличка» несет угрозу: ЦБ предупредил россиян
Фото: РИА Новости
Впервые за 2 года в России увеличился оборот фальшивой «налички», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центрального банка страны с январь по июнь текущего года.
При этом, отмечается, что чаще всего преступники занимаются подделкой самых крупных банкнот. Ожидаемо, самой популярной среди жуликов стала пятитысячная купюра.
За полгода в России найдено 14,7 тысячи таких подделок. А вот тысячу и две тысячи рублей стали подделывать реже — 3,1 тысячи и 616 штук соответственно.
Меньше стали подделывать иностранную валюту. Самыми «ходовыми» у фальшивомонетчиков стали американские доллары, евро и юани.
В этой связи, Центральный банк предупредил россиян о том, что самым опасным периодом с точки зрения вероятности получения поддельных денег является время перед праздниками, когда люди начинают гораздо активнее пользоваться «наличкой».
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