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Обгоняя инфляцию: как выросли пенсии за год 

Газета.Ru и ещё 3 52 минуты назад
Обгоняя инфляцию: как выросли пенсии за год
Фото: РИА Новости
Неработающие пенсионеры в России на текущий момент в среднем получают 16 тысяч 492 рубля — это на 1 тысячу 10 рублей больше, чем год назад. Увеличить выплаты пообещали и работающим пенсионерам. По прогнозам Миндруда, пенсии будут расти до 2024 года, а затем меняться в зависимости от доходов ПФР, который находится в поиске дополнительных источников.
Средняя страховая пенсия неработающего пенсионера по старости на 1 июля увеличилась на 6,5% или на 1 010,26 рубля по сравнению с прошлым годом, составив 16 491,63 рубля, свидетельствуют данные Счетной палаты.
В ведомстве также сообщают, что соотношение среднего размера назначенных пенсий к среднему размеру начисленных заработных плат за период с январь по апрель 2020 года выросло до 30,4% против 29,6% на начало 2020 года.
При этом, как отмечают в Счетной палате, в этом году темпы сокращения численности работающих пенсионеров замедлились в три раза. За первое полугодие 2020 года количество работающих пенсионеров сократилось на 109,32 тыс. человек, в то время как в первое полугодие 2019 года их стало меньше на 333,56 тыс. человек.
Страховые выплаты вырастут и для работающих пенсионеров, ранее сообщало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда. Отмечалось, что корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится в августе и также касается получателей пенсий по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

«Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия», — указывалось в сообщении.

По информации Пенсионного фонда, перерасчет затронет 11,1 млн человек, и никаких заявлений для этого подавать не нужно. Максимальная прибавка при этом составит 279 рублей (это три пенсионных коэффициента, рассчитанных по стоимости текущего года: 3х93 рубля).
О том, что рост пенсий определен в Федеральном законе от № 350-ФЗ, сообщали в Минтруде.
Согласно закону, в 2021-2024 годах индексация превысит уровень ожидаемой инфляции, и уже с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Затем с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — объяснили в Минтруде. В ведомстве также отметили, что после 2024 года пенсии будут меняться в зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда России. По нынешним расчетам, страховые пенсии и дальше будут индексироваться выше уровня инфляции.

«Это означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — добавили в министерстве.
Рост пенсий отмечен и в указе президента Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В частности, глава государства поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» является одним из целевых показателей в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Бюджет Пенсионного фонда России, в свою очередь, получит дополнительный источник финансирования, представляющий собой конфискованные денежные средства, законность приобретения которых не будет доказана. По сообщениям Минфина, в Гражданский кодекс уже вносятся уточняющие поправки о том, что конфисковано может быть не только имущество, в отношении которого нет доказательств, подтверждающих приобретение на законные доходы, но и денежные средства.
Как будет осуществляться проверка законности получения денежных средств в рамках новых поправок и какова будет минимальная сумма, вызывающая подозрение контролирующих органов, пока что не сообщается. Однако инициативу Минфина поддерживают в большинстве фракций Госдумы, что связано с падением доходов и дефицитом средств Пенсионного фонда.
По мнению первого зампреда фракции «Справедливой России» Михаила Емельянова, такой подход действительно может стать одним из способов укрепления Пенсионного фонда. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в свою очередь, выступал за то, чтобы такие средства направлялись целенаправленно на рост пенсий, а не просто размывались в общем бюджете.
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Личный счет , Статьи , Ярослав Нилов , Владимир Путин , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Счетная палата , ЛДПР , Минфин , РИА Новости
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