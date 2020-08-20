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Средний чек на товары для школы в середине августа упал на 14% 

ТАСС 2 часа назад
Средний чек на товары для школы упал
Фото: ТАСС
Средний чек на товары для школы в РФ в первой половине августа упал на 14%, чаще всего россияне в преддверии школьного сезона интересуются рюкзаками с LED-дисплеем для подростков и ранцами с изображением лошади для младшеклассников. Об этом говорится в исследовании "Яндекс. Маркета", изучившего данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 14 августа 2019 года по 13 августа 2020 года.
Спрос на школьные товары традиционно начинает расти с конца июля и достигает пика в конце августа. Так, в 2019 году интерес к категории за этот период вырос почти на 40%. 18 августа количество переходов на предложения школьных товаров на "Яндекс. Маркете" было на 45% больше, чем 28 июля.

"И если сейчас россияне готовы потратить на покупку товаров для школы около 1 800 рублей, то в августе прошлого года этот показатель был выше — 2 100 рублей", — указывают эксперты.

В преддверии школьного сезона в августе чаще всего россияне интересуются рюкзаками, ранцами и сумками, а в середине сентября пик спроса приходится на товары для уроков труда, отмечают аналитики. Тетради, пеналы и письменные принадлежности оказываются в числе популярных товаров января — февраля. "В этом сезоне пользователи активно интересуются рюкзаками со встроенным LED-дисплеем, которым можно управлять через приложение. На такой дисплей можно установить любое изображение, текст и даже нарисовать свою собственную картинку. Средняя стоимость такого рюкзака — около 7 500 рублей", — отмечают эксперты.

Дизайн товаров для школы

Чаще всего в этом году покупатели интересовались школьными рюкзаками в ярко-розовом цвете с изображением лошади. На втором и третьем месте по популярности оказались изображения гонщика на квадроцикле и скейтера. В августе прошлого года россияне отдавали предпочтения рюкзакам с монстрами и динозаврами.
В августе этого года россияне готовы потратить на мешок для обуви и формы около 800 рублей, а в августе 2019 года эта сумма достигла максимума за весь прошедший год — почти 1400 рублей. "Самыми популярными персонажами, изображенными на мешках для обуви стали разноцветная кошка, единорог и маленькая панда. В прошлом году пользователи сервиса чаще всего искали мешки с разноцветной совой и принтом с цветами и сердечками", — отмечают аналитики.
В этом году россияне готовы потратить на покупку пенала больше, чем прошлом. Так, в августе 2019 года пользователи сервиса переходили на предложения пеналов со средней стоимостью около 580 рублей, а в этом году — около 740 рублей.

"Этим летом россияне отдают наибольшее предпочтение классическим пеналам однотонного цвета и вариантам из твердых материалов. Однако первое место в рейтинге популярных персонажей на пеналах заняла мордочка разноцветной кошки, которая лидировала и при выборе мешка для обуви", — сообщили в "Яндекс. Маркете".

В прошлом году пользователи сервиса охотнее искали яркие пеналы с персонажами, чем твердые однотонные варианты. Так, наибольшей популярностью пользовались варианты с изображением футболистов и персонажей-полицейских из LEGO.
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