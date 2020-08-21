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Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Lenta.ruиещё 23
1 час назад
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Россияне смогут регистрировать автомобили и другие транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на сайте правительства.
Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Комментарии
Личный счет,Михаил Мишустин,
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