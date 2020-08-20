Россияне обналичивают миллиарды кредитных рублей 

Объединенное кредитное бюро подсчитало, что в прошлом месяце кредитные организации выдали более одного миллиона потребительских кредитов наличными. Суммарный объем превысил 409 млрд рублей. При этом объемы выдач увеличились на 11% по количеству и на 10% по объему по сравнению с июнем, а общая стоимость кредита в прошлом месяце текущего года побила рекорд и оказалась максимально низкой — 16,1% годовых.

В ОКБ отметили, что, несмотря на прирост показателей, говорить о достижении докарантинных уровней еще рано. В середине прошлого года кредитные компании выдавали на 17% больше кредитов по количеству и на 2% по объему. Сейчас же рынок кредитования набирает обороты по объему выданных средств быстрее, чем по количеству. Иными словами, кредитные компании отдают предпочтение самым надежным заемщикам с высоким индивидуальным кредитным рейтингом и выдают более крупные суммы. За счет такой политики ставки снижаются.

В сегменте кредитов наличными произошло существенное снижение средней полной стоимости кредита (ПСК), отмечает старший консультант ОКБ Роман Божьев. Так, если в январе-феврале 2020 года ПСК в этом сегменте составляла 16,7% годовых, то в июле — рекордные 16,1% годовых.

В Объединенном кредитном бюро считают, что произошло это под влиянием двух основных факторов. Самый очевидный — снижение ключевой ставки, которое привело к снижению стоимости фондирования для кредитных организаций.

Второй фактор связан с тем, что в период коронакризиса банки существенно ужесточили свои кредитные политики, что привело к резкому сокращению новых выдач кредитов. Те кредиты, которые они выдавали, они выдавали наиболее надежным заемщикам, с хорошей кредитной историей и стабильными доходами. Этим заемщикам банки выдавали кредиты на более крупные суммы и по более привлекательным ставкам, что тоже повлияло на данные статистики.

Однако снижение ПСК было не столь значительным, как снижение ключевой ставки, указывают в ОКБ. Если ставка ЦБ снизилась с января на 2 процентного пункта, то ПСК — лишь на 0,6 процентного пункта. Это связано с тем, что банки заложили в стоимость кредита повышенные кредитные риски.

«Если ЦБ продолжит и дальше снижать ключевую ставку, то банки, на наш взгляд, вряд ли продолжат снижать ставки по кредитам пропорционально, поскольку говорить о полной стабилизации экономики еще не приходится», — говорит Роман Божьев.

Банки, по мнению ОКБ, продолжат в ближайшей перспективе проводить осторожную кредитную политику. Это в свою очередь означает, что банки будут предпочитать кредитовать в основном заемщиков с хорошей кредитной историей и с хорошим значением Индивидуального кредитного рейтинга.

Однако подобное продвижение кредитных продуктов актуализирует сопряженные проблемы. Так, количество банкротств физических лиц продолжает расти, увеличивается численность хронических должников, которые не могут или не хотят гасить свои долговые обязательства перед банками, напомнил адвокат Тимур Харди.

Именно в этой связи финансовые организации значительно рискуют, выдавая потребительские кредиты наличными физическим лицам.

Снижение ставок по всем видам кредитов в российской банковской системе вполне логичное явление после того, как Банк России опустил ключевую ставку до рекордного минимума в 4.25%. Именно поэтому упала ставка по нецелевым потребительским кредитам, отмечает ведущий аналитик QBF Олег Богданов

«Надо сказать, что данный вид кредитования для банков является очень рискованным, так как кредит ничем не обеспечен, поэтому, несмотря на снижение, ставки по этому виду кредитов остаются очень высокими, около 16%», — говорит аналитик.

С другой стороны, после волны пандемии, ряд заемщиков стал более осознанно относиться к кредитованию, считает член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров

«К кредитованию, как к инструменту решения финансовых затруднений, сейчас прибегают либо ответственные заемщики, точно понимающие, что они смогут выполнить финансовые обязательства по кредиту, либо заемщики, которые просто хотят воспользоваться ситуацией удешевления, но особо не заботящиеся о возврате».

Сам же рост кредитования в этом сегменте многие объяснили отложенным спросом, к тому же строгие карантинные меры в некоторых регионах все еще продолжают действовать, а в некоторых только недавно отменились основные ограничения — все это должно привести к постепенному оживлению на рынке займов.