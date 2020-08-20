Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.80
$
73.51
87.55
87.00
Прогноз
24.08 – 31.08
$
74.18
83.80
Индексы и котировки Brent
44.80
+0.07 Золото
1940.67
–0.18 РТС
1316.32
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1854
–0.0010
05.08
1.1864
17.08
09.08
26.07

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога 

ТАСС 59 минут назад
Минфин озвучил позицию по транспортному налогу
Фото: ТАСС
Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога. Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов", — говорится в сообщении.

При этом в Минфине подчеркнули, что транспортный налог показывает высокий коэффициент собираемости. "Так, в 2019 году на начисленные по транспортному налогу 179,6 млрд рублей поступления составили 175,1 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Видео дня. Ставки по кредитам обновляют исторический минимум
ТАСС: последние новости
ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5% Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5% Замминистры МВД заработали в прошлом году от 4 до 26 млн рублей Замминистры МВД заработали в прошлом году от 4 до 26 млн рублей
Личный счет , Экономика , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Самая могущественная женщина России спасает страну
Самая могущественная женщина России спасает страну
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока
Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение