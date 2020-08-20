Минфин озвучил позицию по транспортному налогу

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога. Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов", — говорится в сообщении.

При этом в Минфине подчеркнули, что транспортный налог показывает высокий коэффициент собираемости. "Так, в 2019 году на начисленные по транспортному налогу 179,6 млрд рублей поступления составили 175,1 млрд рублей", — говорится в сообщении.