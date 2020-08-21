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Опрос SuperJob: более трети россиян хотели бы привязать свою зарплату к курсам валют 

Банки.ру и ещё 1 1 час назад
Россияне захотели получать зарплату в валюте
Фото: ТАСС
Более трети (37%) трудоустроенных россиян хотели бы, чтобы их заработная плата была привязана к курсу доллара или евро, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом по поиску работы SuperJob.
Как уточняется, 39% респондентов выступают против подобной идеи. Россиян, чья зарплата уже привязана к валюте, всего 1%.
Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин гораздо больше, чем среди женщин: 46% и 26% соответственно. Молодежь в возрасте до 24 лет (44%) и россияне старше 45 лет (45%) восприняли идею с большим энтузиазмом, чем представители средней возрастной группы (32—33%). Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о желании привязать свой доход к курсу валют: 27% среди граждан с зарплатой до 30 тыс. рублей и 47% среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей.
В начале 2015 года, когда валюта ослабевала по отношению к рублю, народный прогноз предсказывал доллару дальнейшее падение и желающих привязать зарплату к курсу доллара или евро было меньше: 32%.
В марте 2020 года на фоне высокой волатильности валют в период «коронакризиса» россияне прогнозировали доллару рост до 88 рублей к 1 апреля. Прогноз не оправдался, официальный курс составил 77,73 рубля, указывают исследователи. Сегодня же россияне предсказывают американской валюте рост до 77 рублей к 1 сентября.

«Впрочем, интерес к динамике курса доллара сегодня очень низкий: лишь каждый четвертый следит за новостями с валютной биржи. При этом мужчины интересуются курсом американской валюты значительно чаще женщин: 31% и 19% соответственно. Внимание к новостям с валютной биржи растет с увеличением уровня дохода: 23% среди россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей и 27% среди граждан с доходом от 80 тыс. рублей», — отмечается в исследовании.

Последний опрос был проведен 14—18 августа этого года, в нем приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет с постоянной работой из 343 населенных пунктов, представляющих все федеральные округа РФ.
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