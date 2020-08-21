До этого обслуживание счетов в евро в Альфа-банке было бесплатным.

Комиссия будет взиматься ежемесячно в размере 0,1% от суммы, превышающей остаток в 50 тысяч евро для премиальных клиентов и 5 тысяч евро для остальных. Размер комиссии составит не менее 10 евро и не более 100 евро.