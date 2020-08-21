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Россиянам могут опять раздать деньги 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиянам могут опять раздать деньги
Фото: РИА Новости
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, социальные выплаты россиянам, в частности, на детей, стимулируют спрос на рынке и дают толчок экономике. Об этом сообщает ТАСС.
Титов подчеркнул, что намерен обратиться к кабинету министров с просьбой повторить соцвыплаты в конце августа или в начале сентября.

«Сегодня очень важен спрос, нужны платежеспособные покупатели. И даже когда помогали семьям с детьми (выплатами по 10 тыс. рублей в июле), точнее еще только объявили о помощи, но все ТРЦ и магазины уже были открыты, спрос на внутреннем рынке скакнул и держался в течение нескольких дней после этого», — отметил омбудсмен.

Он также высказал мнение, что поддержка потребителей при помощи выплат позволит поддержать экономику и «дать ей толчок и стимул к развитию».
Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом Владимиром Путиным из-за ситуации с коронавирусом. С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет могут получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка (за июнь и июль).
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Комментарии 1
Личный счет , Владимир Путин
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