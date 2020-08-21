Россиянам могут опять раздать деньги 

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, социальные выплаты россиянам, в частности, на детей, стимулируют спрос на рынке и дают толчок экономике. Об этом сообщает ТАСС.

Титов подчеркнул, что намерен обратиться к кабинету министров с просьбой повторить соцвыплаты в конце августа или в начале сентября.

«Сегодня очень важен спрос, нужны платежеспособные покупатели. И даже когда помогали семьям с детьми (выплатами по 10 тыс. рублей в июле), точнее еще только объявили о помощи, но все ТРЦ и магазины уже были открыты, спрос на внутреннем рынке скакнул и держался в течение нескольких дней после этого», — отметил омбудсмен.

Он также высказал мнение, что поддержка потребителей при помощи выплат позволит поддержать экономику и «дать ей толчок и стимул к развитию».