Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.50
$
75.00
88.00
88.29
Прогноз
24.08 – 31.08
$
72.60
85.81
Индексы и котировки Brent
44.28
–0.07 Золото
1940.44
+0.11 РТС
1272.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1797
+0.0009
07.08
1.1788
18.08
10.08
27.07

Банкротства и разорение: Делягин рассказал, чем закончится этот август 

Deita.ru 6 часов назад
Россиян призвали готовиться к «черному» финалу августа
Фото: ТАСС
Окончание августа текущего года принесёт сотням тысячам россиян отнюдь не радостное настроение, считает известный российский экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал информационного агентства «Аврора».
Депрессивный настрой граждан будет вызван не только тем, что закончилось лето и впереди холодные осень и зима, а тем, что результатом этого лета стали их массовые банкротства и разорение их бизнесов. Именно к концу августа должны закончиться периоды отсрочки по кредитам физических лиц, которые были выданы в середине весны текущего года в связи с пандемией. По этой причине россияне, которые так и не смогли исправить своё финансовое положение в течение лета, которое традиционно является самым пассивным временем с точки зрения деловой активности, будут вынуждены подавать заявления на признание себя банкротами. Специально для этого данная процедура была максимально упрощена.
Что касается бизнеса, то, по мнению Делягина, российским предпринимателям также придётся несладко. Особых поводов для оптимизма у них нет. Те, кому посчастливилось получить в течение минувших месяцев хоть какие-то послабления и преференции со стороны государства, с окончанием августа и приходом осени также лишатся даже этой поддержки. С сентября чиновники начнут требовать с бизнеса всё, что этот самый бизнес не додал казне в течение части весны и всего лета. В этом смысле контролирующие и надзорные органы без всяких сомнений вернут упущенные за период острой фазы пандемии средства, ведь план по собираемости налогов и штрафов у проверяющих ведомств никто не отменял.
В этой связи, причин для радости у россиян в целом практически нет. В конце августа многие сильно потратятся на сборы детей в школу. Так что все последующие месяцы им придётся усердно работать, чтобы хоть как-то восстановить свои прежние финансовые показатели. Россиян ждёт очень суровая осень и зима, считает Делягин. Если в России придёт новая волна пандемии, то положение дел большинства россиян может ухудшиться ещё сильнее.
Видео дня. Рубль слабеет под давлением дешевеющей нефти
Deita.ru: последние новости
«Наличка» несёт угрозу: ЦБ предупредил россиян «Наличка» несёт угрозу: ЦБ предупредил россиян Крах доллара неизбежен: Делягин рассказал, в чём хранить свои сбережения Крах доллара неизбежен: Делягин рассказал, в чём хранить свои сбережения Пополнить карту можно будет на кассе магазина Пополнить карту можно будет на кассе магазина
Комментарии 62
Личный счет , Михаил Делягин , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
«Наличка» несет угрозу: ЦБ предупредил россиян
«Наличка» несет угрозу: ЦБ предупредил россиян
Названо золотое правило для хранения сбережений
Названо золотое правило для хранения сбережений
Курс доллара: когда ждать сценарий «доллар по сто»
Курс доллара: когда ждать сценарий «доллар по сто»
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение