Россиян призвали готовиться к «черному» финалу августа

Окончание августа текущего года принесёт сотням тысячам россиян отнюдь не радостное настроение, считает известный российский экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал информационного агентства «Аврора».

Депрессивный настрой граждан будет вызван не только тем, что закончилось лето и впереди холодные осень и зима, а тем, что результатом этого лета стали их массовые банкротства и разорение их бизнесов. Именно к концу августа должны закончиться периоды отсрочки по кредитам физических лиц, которые были выданы в середине весны текущего года в связи с пандемией. По этой причине россияне, которые так и не смогли исправить своё финансовое положение в течение лета, которое традиционно является самым пассивным временем с точки зрения деловой активности, будут вынуждены подавать заявления на признание себя банкротами. Специально для этого данная процедура была максимально упрощена.

Что касается бизнеса, то, по мнению Делягина, российским предпринимателям также придётся несладко. Особых поводов для оптимизма у них нет. Те, кому посчастливилось получить в течение минувших месяцев хоть какие-то послабления и преференции со стороны государства, с окончанием августа и приходом осени также лишатся даже этой поддержки. С сентября чиновники начнут требовать с бизнеса всё, что этот самый бизнес не додал казне в течение части весны и всего лета. В этом смысле контролирующие и надзорные органы без всяких сомнений вернут упущенные за период острой фазы пандемии средства, ведь план по собираемости налогов и штрафов у проверяющих ведомств никто не отменял.

В этой связи, причин для радости у россиян в целом практически нет. В конце августа многие сильно потратятся на сборы детей в школу. Так что все последующие месяцы им придётся усердно работать, чтобы хоть как-то восстановить свои прежние финансовые показатели. Россиян ждёт очень суровая осень и зима, считает Делягин. Если в России придёт новая волна пандемии, то положение дел большинства россиян может ухудшиться ещё сильнее.