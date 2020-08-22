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Россиянам раскрыли главные правила инвестирования 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Россиянам раскрыли главные правила инвестирования
Фото: ТАСС
В первую очередь не стоит вкладывать последние сбережения, также как не стоит совершать инвестиции на заемные средства. По словам специалиста, лучше всего вкладывать деньги тогда, когда у человека будут накопления в три-шесть раз больше, чем его ежемесячная заработная плата. От этой суммы на инвестирование для начала следует пускать не более 5-10 процентов. Постепенно сумму вложений можно будет увеличить.
Вторым важным правилом является тщательное изучение всего спектра возможностей для инвестирования. Однако, в начале предпочтение стоит отдавать структурным продуктам с полной защитой вложенного капитала и с понятными условиями. Их главным плюсом является небольшая сумма первоначального вложения от 50 до 300 тысяч рублей. Это позволит новичку опробовать фондовый рынок и определиться с дальнейшей стратегией действий. Кроме того, следует сразу же открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
В-третьих, частный инвестор должен четко понимать, ради каких целей делаются вложения. Так, Новиков советует создать персональный финансовый план, который будет учитывать суммы вложений, желаемый срок достижения поставленных задач и другие пункты. Такой план может помочь приблизить молодого инвестора к цели, пишет «Российская газета».
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Личный счет , "Российская газета"
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