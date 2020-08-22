Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона

Среди юбилейных монет «позднего» СССР есть рубль 1991 года, отчеканенный в честь столетия со дня рождения советского композитора Сергея Прокофьева . Допущенная на монетном дворе ошибка сделала часть тиража невероятно редким и дорогим.

Всего было выпущено 2,5 млн экземпляров таких монет, и нумизматы дают за них сейчас всего 100 рублей. Однако есть шанс отыскать такие, где на реверсе указаны неправильные годы жизни Прокофьева: 1891 — 1952 вместо 1891 — 1953. Оплошность была замечена, когда определенный объем монет уже поступил в обращение, и на данный момент известны три таких раритета. Эксперты оценивают каждый из них как минимум в 500 000 рублей, сообщает блог "Монеты".

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Также отмечается, что китайцы научились штамповать подделки, но они легко определяются несуразным профилем композитора и датами, непохожими на оригинал.