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Эксперты назвали редкую монету СССР стоимостью 500 тысяч рублей 

Слово и Дело 3 часа назад
Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона
Фото: РИА Новости
Среди юбилейных монет «позднего» СССР есть рубль 1991 года, отчеканенный в честь столетия со дня рождения советского композитора Сергея Прокофьева. Допущенная на монетном дворе ошибка сделала часть тиража невероятно редким и дорогим.
Всего было выпущено 2,5 млн экземпляров таких монет, и нумизматы дают за них сейчас всего 100 рублей. Однако есть шанс отыскать такие, где на реверсе указаны неправильные годы жизни Прокофьева: 1891 — 1952 вместо 1891 — 1953. Оплошность была замечена, когда определенный объем монет уже поступил в обращение, и на данный момент известны три таких раритета. Эксперты оценивают каждый из них как минимум в 500 000 рублей, сообщает блог "Монеты".
Public domain
Также отмечается, что китайцы научились штамповать подделки, но они легко определяются несуразным профилем композитора и датами, непохожими на оригинал.
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