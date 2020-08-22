Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона 

Юбилейный рубль с ошибкой в дате смерти композитора Прокофьева оценили в полмиллиона современных рублей. Об этом сообщает блог «Монеты».

Советский рубль 1991 года отчеканили к столетию со дня рождения Сергея Прокофьева. Однако монетчики ошиблись, и в тираж вышли образцы с ошибкой. На реверсе указаны неправильные годы жизни Прокофьева: 1891 — 1952 вместо 1891 — 1953.

Таких монет в общем тираже (2,5 млн) с Прокофьевым крайне мало. Поэтому нумизматы предлагают за монету с казусом 500 тысяч рублей. Обычный «прокофьевский» рубль, без ошибки, оценивается сейчас в 100 современных рублей.

Также важно не перепутать оригинал с китайской подделкой — в КНГ массово штампуют монеты всех времен и народов, чем зачастую пользуются мошенники.