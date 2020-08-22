Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.71
$
75.00
88.03
88.37
Прогноз
24.08 – 31.08
$
73.53
86.94
Индексы и котировки Brent
44.28
–0.07 Золото
1940.44
+0.11 РТС
1272.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1797
+0.0009
07.08
1.1788
18.08
10.08
27.07

Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона 

Майк Габриелян и ещё 1 1 час назад
Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона
Фото: РИА Новости
Юбилейный рубль с ошибкой в дате смерти композитора Прокофьева оценили в полмиллиона современных рублей. Об этом сообщает блог «Монеты».
Советский рубль 1991 года отчеканили к столетию со дня рождения Сергея Прокофьева. Однако монетчики ошиблись, и в тираж вышли образцы с ошибкой. На реверсе указаны неправильные годы жизни Прокофьева: 1891 — 1952 вместо 1891 — 1953.
Таких монет в общем тираже (2,5 млн) с Прокофьевым крайне мало. Поэтому нумизматы предлагают за монету с казусом 500 тысяч рублей. Обычный «прокофьевский» рубль, без ошибки, оценивается сейчас в 100 современных рублей.
Также важно не перепутать оригинал с китайской подделкой — в КНГ массово штампуют монеты всех времен и народов, чем зачастую пользуются мошенники.
Ранее «Рамблер» сообщал, что нумизмату из Магнитогорска под видом золотых и серебряных монет продали «пустышку». Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
Личный счет , Сергей Прокофьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперт назвал россиянам сроки обвала рубля
Эксперт назвал россиянам сроки обвала рубля
В Германии признали правоту Путина
В Германии признали правоту Путина
Viber ответил Лукашенко на арест своих сотрудников
Viber ответил Лукашенко на арест своих сотрудников
Белорусы подрались за последние евро
Белорусы подрались за последние евро
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
В Германии признали правоту Путина
00:48
В Германии признали правоту Путина
Экономика
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение