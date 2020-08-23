Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет

Котировки рубля в последнее время демонстрируют стабильную склонность к ослаблению – новости о том, что национальная валюта вновь просела к доллару и евро встречаются куда чаще, чем об укреплении. Как долго продлится этот тренд, и когда россиянам ждать разворота на валютном рынке?

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Опрошенные "Прайм" эксперты оценивают ближайшие перспективы рубля весьма скептически. По их мнению, ожидать значительного укрепления не стоит – никаких оснований для этого нет. Текущая динамика российской валюты обусловлена комплексом причин, прежде всего, снятием карантинных ограничений и восстановлением импорта, что увеличивает спрос на валюту со стороны бизнеса, а также постепенным снятием ограничений на путешествия, что увеличивает спрос со стороны населения.

"Кроме того, дивидендный сезон также провоцирует ослабление рубля, поскольку нерезиденты конвертируют поступления в доллары и евро для репатриации. Пик дивидендного сезона миновал, что и стало причиной небольшого укрепления рубля в августе, однако для долгосрочного тренда этого фактора, как нам кажется, недостаточно", — рассуждает руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова.

В то же время интервенции Минфина сейчас снизились и не могут компенсировать эффект вышеупомянутых факторов ослабления российской валюты. Негатива добавляет и снижение спроса на российский рублевый долг. По данным Национального расчетного депозитария, в июле доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась с 29,6% до 28,9%, что указывает на продажу бумаг в довольно значительном объеме.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов напомнил о внешних факторах, влияющих на валютные котировки. Социальная напряженность в Соединенных Штатах пусть и пошла на спад, но все равно продолжает оказывать давление на экономику, подорванную сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

"Американские власти и регулятор в лице ФРС принимают решения по стабилизации и различные меры поддержки, но это не позволило избежать одного из крупнейших падений ключевых показателей в истории США, вдобавок, за такой короткий период", — сказал он.

Дополнительное давление на доллар оказывает активная политика ФРС США в части количественного смягчения и "вброса" напечатанных денег в экономику, что ослабляет американскую валюту.

С евро ситуация иная — за последний месяц европейская валюта выросла на фоне стабилизации ситуации с эпидемией в Европе, также оказали влияние и меры поддержки как национальных властей, так и европейских регуляторов. Поэтому здесь рост к доллару и рублю вполне закономерен.

ЛОКАЛЬНОЕ ПИКЕ ПРОЙДЕНО

На данный момент отмечается выравнивание цены после повышения курса более 74 рублей за доллар, то есть "локальное пике" пройдено, считают эксперты. По их мнению, ни обвала, ни серьезного разворота курса рубля в ближайшее время ожидать не стоит.

По мнению председателя правления банка "Фридом Финанс" Геннадия Салыча, в ближайшее время с вероятностью 70% целевыми диапазоном с точки зрения динамики для курсов являются 66,50-72,20 рубля за доллар и 74,60-81 рубль за евро. "Эти оценки отражают, в основном краткосрочный эффект, который оказывает текущая монетарная политика властей США, ЕС и РФ, а также динамику ряда макроэкономических и рыночных индикаторов", — отметил он.

Чтобы рубль начал укрепляться, мы должны увидеть стабильную растущую тенденцию на рынке нефти, говорит аналитик QBF Ксения Лапшина.

"Осень – в некотором смысле удачное время для этого, так как приближается начало отопительного сезона и страны начнут закупать больше нефти, газа и нефтепродуктов. Также должен восстановиться спрос на нефть в основных регионах мира: в Европе, США, Азии", — полагает она.

По мнению Симоновой, при прочих равных (главным образом, при сохранении цен на нефть примерно на текущих уровнях и отсутствии новых карантинных ограничений) курс рубля в ближайшие месяцы будет постепенно двигаться к уровню 75-76 за доллар. В октябре ожидается новый рост дивидендных выплат, что опять может оказать давление на рубль.

КУРС СПРАВЕДЛИВЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ

Говоря о более отдаленных перспективах, эксперты упоминают президентские выборы в США, от которых в какой-то степени зависят риски новых антироссийских санкций. Это добавит рублю волатильности. Позитивный эффект окажут меры мировых центробанков по поддержке экономики. Разумеется, многое будет зависеть от карантинных ограничений, застарелых проблем, связанных с европейскими экономиками и Brexit, а также геополитических факторов.

Главный драйвер роста для рубля — запланированное сокращение добычи ОПЕК на 6-10%, в зависимости от периода, что позволит нефти вернуться к 50 долларам за баррель. По словам Ферапонтова, в случае ослабления рубля, у регулятора в лице Центрального банка остался еще запас прочности и резервы для поддержания ценовой стабильности. Не стоит сбрасывать со счетов и фактор в виде политики дедолларизации, которую продвигают в своих отношениях Россия и Китай, находящийся в стадии вялотекущей торговой войны с США.

В целом в долгосрочной перспективе укрепление рубля действительно возможно, считают аналитики. Они ожидают ослабления курса доллара – для этого есть все основания, и, судя по всему, именно на это нацелена администрация Дональда Трампа . В целом, по их оценкам, фундаментально справедливым в ближайшие месяцы является курс около 60 рублей за доллар, к этому он и будет стремиться, но вмешаются дополнительные факторы, которые носят негативный характер. В зависимости от них, в первом квартале 2021 года доллар будет стоить около или ниже 70 рублей.

В свою очередь, Лапшина предположила, что курс в диапазоне 73-75 рублей сейчас многих устраивает: компании, государство, инвесторов и трейдеров. Крупнейшие российские предприятия ориентированы на экспорт, таким образом, им выгоден слабый рубль. Поэтому с большой долей вероятности в этом диапазоне он и будет находиться – без резких скачков, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства.

Что касается евро, то тут возможен дальнейший рост. При относительно небольшом снижении курса доллара к рублю, ожидаемом в перспективе ближайших двух месяцев, возможным представляется определенное повышение курса евро к российской валюте – он может пробить психологическую отметку в 90 рублей. Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов структурные проблемы, например, Италии и затянувшегося Brexit'а, которые становятся все острее и могут привести к ослаблению.

НЕ ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ВАЛЮТУ?

В этой ситуации граждан, имеющих рублевые сбережения, закономерно посещает мысль – надо ли менять их на валюту. Эксперты не советуют делать это сейчас, разве что в ближайшее время не предвидятся расходы в валюте, например, путешествия и т.п.

"Как видно, евро находится на пике, а доллар его прошел, покупать валюту для дальнейшем перепродажи надо было раньше. Вдобавок, текущие факторы, оказывающие давление на курс, достаточно расплывчаты, необходимо дождаться некой стабилизации", — советует Ферапонтов.

По мнению Лапшиной, долгосрочные сбережения, которые вы не планируете трогать и тратить в течение как минимум трех-пяти лет, держать в валюте безопаснее и эффективнее. Причем не просто в валюте, а приобретая валютные инструменты, например, еврооблигации. Если сбережения и накопления краткосрочные, и их планируется в скором времени потратить на какие-либо цели, то, возможно, проще хранить в рублях, поскольку в определенный период времени конвертация может оказаться невыгодной.