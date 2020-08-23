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Банки готовят россиянам неприятный сюрприз 

Мария Иванова 58 минут назад
Банки готовят россиянам неприятный сюрприз
Фото: РИА Новости
В Ассоциации банков России (АБР) заявили, что банкам придется снизить кешбэк с покупок в небольших магазинах, если комиссию за прием платежей ограничат одним процентом. Об этом пишут«Известия».
Снизить комиссию для малых и средних предприятий ранее поручил вице-премьер Андрей Белоусов. Сейчас ее ставки для небольших магазинов составляют от 1,5 до двух процентов.
В АБР заявили, что в случае снижения комиссии банкам придется переложить на бизнес затраты на покупку и обслуживание терминалов. В результате расходы предпринимателей будут на три-пять процентов выше, чем экономия от снижения комиссии, подсчитали в организации.
В АБР отметили, что часть дохода от комиссии уходит на программы лояльности: если он упадет, банкам придется снизить или отменить кешбэк за покупки в маленьких магазинах.
Как писал «Рамблер», Центробанк с 15 апреля по 30 сентября установил пониженную комиссию за эквайринг (проведение платежей по картам) для онлайн-магазинов. После этого в СМИ появилась информация об отмене некоторыми банками кэшбэка за покупки в интернете.
Портал «Банки.ру» объяснял, что в период самоизоляции большинство магазинов перешли на онлайн-оплату и доставку, а снижение ставки экварийнговой комиссии при онлайн-платежах может сделать выплату кэшбэка для банка убыточной.
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Личный счет , Андрей Белоусов , Центральный банк России , газета "Известия" , Banki.ru
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