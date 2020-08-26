С 1 сентября россиянам увеличат выплаты

Стало известно, что с начала нового учебного года российские власти решили увеличить ряд выплат. Так, классные руководители начнут получать надбавки до пяти тысяч рублей в месяц. На эти цели из федерального бюджета уже выделено 108 миллиардов рублей.

Также сообщается, что пройдет индексация выплат пенсионерам, проживающим в сельской местности и не менее 30 лет проработавшим в сфере сельского хозяйства. Они получат прибавку в 1421 рубль. При этом, уточняет «Экономика сегодня», до конца сентября все пенсионеры должны получить банковскую карту «Мир» — пенсия будет начисляться только на нее или выдаваться наличными деньгами на почте.

Кстати, большая часть федеральных программ, которые вводили для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса, будет отменена. Прекратит действие и льгота для автолюбителей, предусматривающая временную отмену прохождения техосмотра.