Россиян уличили в незнании своих обязательств 

Большинство россиян не знает точный уровень своей долговой нагрузки и обязательств перед банками и микрокредитными организациями (МФО). К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Райффайзенбанком (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Только 21 процент опрошенных точно знает собственный коэффициент долговой нагрузки, рассчитываемый как соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходам заемщика. Остальных уличили в недостаточной осведомленности.

Больше половины (53 процента) из тех, кто знает уровень своей нагрузки, получили данные в банке при повторной подаче заявки на кредит. 44 процента подсчитали его самостоятельно, три процента обращались в специализированные бюро кредитных историй.

При этом у 80 процентов имеющих задолженность ее размер не превышает 500 тысяч рублей. 40 процентов собираются снизить ее в ближайшее время (за счет досрочного погашения кредитов или рефинансирования), 26 процентов не имеют для этого возможности. 36 процентов опрошенных назвали уровень кредитной нагрузки комфортным.