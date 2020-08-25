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Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Владельцам сбережений в рублях дали совет
Фото: ТАСС
Ожидать значительного укрепления рубля в ближайшее время не стоит, как и менять российскую валюту на иностранную прямо сейчас. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов.
Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов заявил, что покупать валюту для дальнейшей перепродажи уже поздно, стоит дождаться некой стабилизации.
А аналитик инвестиционной компании QBF Ксения Лапшина порекомендовала держать в валюте сбережения, которые вы не собираетесь тратить в ближайшие несколько лет. Она советует воспользоваться еврооблигациями и другими подобными инструментами.
По ее мнению, также рубль целесообразно использовать для краткосрочных накоплений. Это позволит избежать возможных потерь при конвертации. Однако в таком случае лучше рассмотреть фондовый рынок.
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