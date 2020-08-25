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Россиян предупредили о росте цен из-за новых правил перевозок 

Deita.ru 2 часа назад
Россиянам назвали сроки подорожания продуктов
Фото: РИА Новости
С 1 января следующего года в России могут начать дорожать продукты и все остальные товары ввиду изменения правил перевозок, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».
Приказ Минтранса, который должен вступить в силу после Нового года предполагает введение новых рамок, регулирующих работу водителей большегрузов.
В частности, им будет запрещено находиться за рулём более девяти часов в сутки и более 56 часов в неделю. Если срок будет исчисляться двумя неделя подряд, то общее время сократиться до 90 часов. Кроме этого, новые правила предписывают водителям делать перерыв как минимум в 45 минут после 4,5 часов непрерывного управления автомобилем.
Российские перевозчики уже примерно подсчитали, какие издержки они будут вынуждены понести из-за нововведений Минтранса. По их прикидкам, себестоимость транспортировки грузов вырастет от 10 до 40%. В этом случае, цена фактически любой конечной продукции, в которую заложены расходы на перевозку, вырастет как минимум на 5%.
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Комментарии
Личный счет , Минтранс РФ , РИА "Дейта"
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