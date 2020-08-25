Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю

На фоне событий в Белоруссии в ближайшие дни курс доллара может достигнуть 76 рублей. Также на курс может повлиять напряженная ситуация с турецкой лирой — из-за сокращения валютных резервов в этой стране могут обрушиться гособлигации, в которые вкладывалась РФ.

«Как итог, до 76 рублей за доллар — «рукой подать», что может быть реализовано в ближайшие дни, если рынок не найдет серьезных причин для оптимизма по отношению к российской валюте», — пишет «Российская газета» со ссылкой на главу инвестиционного направления mkb private bank Валентина Журбу.

По его словам, протесты в Беларуси не могут гарантировать полного спокойствия для российской валюты.

Однако в пользу рубля пока играет незначительный рост нефтяных котировок, слабость доллара на внешнем рынке и стабильная уплата налогов (НДС, НДПИ, акцизы) российскими предприятиями, подчеркивает глава отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. Предполагается, что все налоги должны будут выплачены в пятницу. Падение экономики страны связываю с забастовками на предприятиях. По словам президента республики Александра Лукашенко, эти забастовки инициировали извне, напоминает «Утро.ру».