Россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты

Эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова назвала россиянам способы добиться от своего начальства повышения заработной платы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Специалист указала на то, что следует реально оценивать свою ценность как работника, исходя не из эмоций, а из объективных оценок, аргументировав свои доводы. Это могут быть повышение квалификации, приобретение новых знаний, увеличение количества должностных обязанностей, совмещение с работой коллег. Также можно апеллировать к рынку вакансий, дав понять, что на рынке труда можно найти новое место работы с большим окладом.

«Еще есть вариант, если работник параллельно ищет работу и у него есть контроффер. Можно озвучить это и получить более привлекательные условия», — добавила Осетрова.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что обсуждение повышения зарплаты следует начинать не с конфликта, а с аргументированного разговора. Нужно заранее уметь объяснить, почему вы стоите этого, указать свою ценность как профессионала, перечислить свои компетенции, навыки и пользу для организации.

Ранее опрос портала Superjob показал, что более трети россиян, 37 процентов, предпочли бы получать зарплату в иностранной валюте или в рублях, но в привязке к доллару или евро, причем мужчин среди них больше. Хотят продолжать получать зарплату в рублях 39 процентов опрошенных.