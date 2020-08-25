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Кредиты в России оказались рекордно дорогими 

Lenta.ru и ещё 2 28 минут назад
Кредиты в России оказались рекордно дорогими
Фото: ТАСС
Последовательное снижение ключевой ставки Центробанком России, которая достигла четырех процентов, привело к тому, что розничные кредиты для новых клиентов оказались рекордно дорогими по сравнению со ставками по депозитам. К такому выводу пришли аналитики агентства Frank RG, пишут «Ведомости».
В среднем, как следует из анализа предложений 11 крупнейших банков страны, ставка по вкладу в 2,5 раза ниже, чем стоимость кредита. В прошлом году, когда банки продемонстрировали близкую к рекордной прибыль, превышение составляло 1,9 раза.
Гендиректор агентства Юрий Грибанов указал, что такой эффект был неизбежен, поскольку затраты на привлечение денег, то есть проценты по депозитам, являются лишь частью банковских расходов. И если они сокращаются, то остальные траты не меняются, из-за чего разница повышается
Директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин также напомнил, что кредит — это долгосрочный продукт, в котором закладывается весь риск. Поэтому финансовые организации вынуждены учитывать нестабильность мировой и российской экономики, а также возможное повышение ключевой ставки ЦБ в ближайшие годы.
Ранее аналитики компании IDF Eurasia не исключили, что в течение третьего квартала деньги могут забрать до 32 процентов вкладчиков российских банков Еще 43 процента по-прежнему не готовы пойти на такой шаг, а 18 процентов примут решение в зависимости от жизненных обстоятельств.
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Комментарии
Личный счет , Рынки , Юрий Грибанов , Центральный банк России , Ведомости
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