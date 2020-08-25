Двойная бухгалтерия: почему недоплачивают пенсионерам 

Пенсии или не выплачиваются полностью или, наоборот, выдаются «мертвым душам» на сотни миллионов рублей. Нарушения пенсионных прав россиян выявлены в 53% проверенных случаев. Об этом сообщила Счетная палата РФ. Это стало возможным из-за ошибок в системе персонифицированного учета россиян. Пенсионный фонд России не согласился с результатами проверки.

Счетная палата РФ выявила проблемы в системе персонифицированного учета пенсионных прав граждан. Отчет о проверке Пенсионного фонда обнародован во вторник 25 августа на официальном сайте ведомства.

Система индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных гражданах выросла до 156 млн человек, сообщает Счетная палата. Из 156 млн — 37,2 млн человек (23,9%) — пенсионеры по старости, еще 30,6 млн человек (19,6%) — несовершеннолетние дети.

Причем их количество растет: с 2017 года — более чем на 4,5 млн человек с учетом иностранных граждан, которые работают в России.

«Конечно, когда существует такой большой массив данных, то возникает проблема и необходимость совершенствования этой системы», — отметил на коллегии аудитор СП Сергей Штогрин по итогам проверки подразделений Пенсионного фонда по Москве, Московской и Саратовской областям, а также в Межрегиональном информационном центре Пенсионного фонда.

Необоснованные отказы в выплате пенсий

Для каждого участника системы открыт индивидуальный лицевой счет застрахованного лица (ИЛСЗЛ). В нем представлены личные данные граждан от общих до профессиональных, включая электронную трудовую книжку (с 2020 года).

Как выяснилось в ходе проверки, у одного человека может быть нескольких таких счетов с одним и тем же присвоенным номером (СНИЛС). При назначении пенсии это создает проблемы.

«В этом случае счета должны объединяться, и пенсия начисляться исходя из взносов по всем счетам. Однако проверка показала, что так происходит не всегда и тогда пенсионные права граждан ущемляются», — отметил аудитор.

Из проверенных назначенных пенсий 1 061 гражданина нарушения пенсионных прав выявлены в 171 случае (16,1%).

Установлены факты незаконного отказа в назначении пенсии, затягивания рассмотрения документов о назначении пенсии и нарушение сроков проведения перерасчета пенсии. Нарушения пенсионных прав выявлены в 53% проверенных случаев.

Нарушения пенсионных прав выявлены в 53% проверенных случаев.

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн рублей. Базы данных ЗАГС, ФНС России и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и места проживания граждан, что свидетельствует о том, что находящиеся в ведении разных ведомств базы содержат различную информацию об одних и тех же гражданах, а также об отсутствии слаженного межведомственного взаимодействия между заинтересованными структурами, отмечает СП.

Есть недоработки и в анкетах, которые граждане должны заполнить для регистрации в системе учета ПФР. В частности, она не соответствует требованиям к наличию фамилий при рождении и ИНН.

«Сейчас ИНН присваивается практически при рождении. Поэтому, если в анкете будут эти строки, то будет легче идентифицировать соответствующее лицо», — считает Штогрин.

Кроме того, в самом ИЛСЗЛ Фонд не указывает сведения о правопреемниках застрахованного лица и долях распределения между ними средств пенсионных накоплений, что является нарушением Закона об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

С подозрением на задвоение

Существует также проблема с актуализацией данных системы персонального учета. Из-за расхождения информации о гражданах в разных системах (ЗАГС, МВД , ФНС и прочее) изменения, которые происходят в жизни человека, не всегда своевременно отражаются на лицевом счете в Пенсионном фонде. Счетная палата предлагает наладить механизм межведомственного взаимодействия и провести сверку персонифицированной информации о гражданах по единому идентификатору (например, СНИЛС или ИНН).

Также предложено усовершенствовать механизм взаимодействия ПФР с налоговой службой.

«Если сведения, которые передала налоговая служба, не прошли контроль ПФР, то они возвращаются назад в течение пяти дней. При этом время, за которое должны быть отработаны несоответствия налоговой службой, из-за которых пакет не был принят, не регламентировано», — констатировал аудитор.

Проверка сведений о стаже застрахованных лиц — это еще одна проблемная точка в работе ПФР. Сведения о стаже отражаются на ИЛСЗЛ только в том случае, если система учета не выявляет ошибки в предоставленных работодателем отчетах. На практике количество ошибок может достигать 4% от общего количества лиц, по которым представлены данные.

Так, на счетах почти 13 тыс. застрахованных лиц до сих пор не отражены сведения за 2017 год, за 2018 год — у 27 тыс. лиц.

«Если эти граждане обратятся за назначением пенсии, их пенсионные права на дату назначения будут учтены не в полном объеме. Для минимизации ошибок СП предлагает Пенсионному фонду пересмотреть подход к проведению контроля отдельных форм отчетности, которые не содержат персонифицированных сведений», — сообщил Сергей Штогрин.

Проверка также выявила ошибки при оценке документов о заработке, несвоевременное отражение сведений о взносах в систему обязательного пенсионного страхования, а также просрочку по индексации страховой пенсии и ряд других нарушений, которые привели к нарушению пенсионных прав граждан.

Уже в ходе проверки пенсионерам было доплачено около 3 млн рублей.

В отчете Счетной палаты РФ представлены итоги проверки работы ПФР в 2017 — 2019 годах.

Пенсионный фонд России не полностью согласился с отчетом аудиторов Счетной палаты. По поводу, например, ошибок с персонифицированным учетом руководство ПФР сообщило, что оно возражает «об отсутствии контроля в части слияний индивидуальных лицевых счетов».

«Данные лицевых счетов с подозрением на задвоение, сформированные Межрегиональным информационным центром, направляются в территориальные органы по месту хранения личных дел пенсионеров», — утверждает руководство ПФР.

По данным ПФР, работа по объединению лицевых счетов осуществляется «строго персонифицировано» на основании заявления и документов, подтверждающих право гражданина, при условии его личного визита в территориальный орган фонда.