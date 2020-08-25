Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.71
$
74.69
88.30
88.09
Прогноз
31.08 – 07.09
$
73.70
86.82
Индексы и котировки Brent
45.81
+0.15 Золото
1925.91
+0.01 РТС
1281.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.08
1.1826
+0.0088
10.08
1.1738
21.08
13.08
30.07

Двойная бухгалтерия: почему недоплачивают пенсионерам 

Газета.Ru 1 час назад
Двойная бухгалтерия: почему недоплачивают пенсионерам
Фото: ТАСС
Пенсии или не выплачиваются полностью или, наоборот, выдаются «мертвым душам» на сотни миллионов рублей. Нарушения пенсионных прав россиян выявлены в 53% проверенных случаев. Об этом сообщила Счетная палата РФ. Это стало возможным из-за ошибок в системе персонифицированного учета россиян. Пенсионный фонд России не согласился с результатами проверки.
Счетная палата РФ выявила проблемы в системе персонифицированного учета пенсионных прав граждан. Отчет о проверке Пенсионного фонда обнародован во вторник 25 августа на официальном сайте ведомства.
Система индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных гражданах выросла до 156 млн человек, сообщает Счетная палата. Из 156 млн — 37,2 млн человек (23,9%) — пенсионеры по старости, еще 30,6 млн человек (19,6%) — несовершеннолетние дети.
Причем их количество растет: с 2017 года — более чем на 4,5 млн человек с учетом иностранных граждан, которые работают в России.

«Конечно, когда существует такой большой массив данных, то возникает проблема и необходимость совершенствования этой системы», — отметил на коллегии аудитор СП Сергей Штогрин по итогам проверки подразделений Пенсионного фонда по Москве, Московской и Саратовской областям, а также в Межрегиональном информационном центре Пенсионного фонда.

Необоснованные отказы в выплате пенсий

Для каждого участника системы открыт индивидуальный лицевой счет застрахованного лица (ИЛСЗЛ). В нем представлены личные данные граждан от общих до профессиональных, включая электронную трудовую книжку (с 2020 года).
Как выяснилось в ходе проверки, у одного человека может быть нескольких таких счетов с одним и тем же присвоенным номером (СНИЛС). При назначении пенсии это создает проблемы.

«В этом случае счета должны объединяться, и пенсия начисляться исходя из взносов по всем счетам. Однако проверка показала, что так происходит не всегда и тогда пенсионные права граждан ущемляются», — отметил аудитор.

Из проверенных назначенных пенсий 1 061 гражданина нарушения пенсионных прав выявлены в 171 случае (16,1%).
Установлены факты незаконного отказа в назначении пенсии, затягивания рассмотрения документов о назначении пенсии и нарушение сроков проведения перерасчета пенсии. Нарушения пенсионных прав выявлены в 53% проверенных случаев.
Нарушения пенсионных прав выявлены в 53% проверенных случаев.
Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн рублей. Базы данных ЗАГС, ФНС России и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и места проживания граждан, что свидетельствует о том, что находящиеся в ведении разных ведомств базы содержат различную информацию об одних и тех же гражданах, а также об отсутствии слаженного межведомственного взаимодействия между заинтересованными структурами, отмечает СП.
Есть недоработки и в анкетах, которые граждане должны заполнить для регистрации в системе учета ПФР. В частности, она не соответствует требованиям к наличию фамилий при рождении и ИНН.

«Сейчас ИНН присваивается практически при рождении. Поэтому, если в анкете будут эти строки, то будет легче идентифицировать соответствующее лицо», — считает Штогрин.

Кроме того, в самом ИЛСЗЛ Фонд не указывает сведения о правопреемниках застрахованного лица и долях распределения между ними средств пенсионных накоплений, что является нарушением Закона об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

С подозрением на задвоение

Существует также проблема с актуализацией данных системы персонального учета. Из-за расхождения информации о гражданах в разных системах (ЗАГС, МВД, ФНС и прочее) изменения, которые происходят в жизни человека, не всегда своевременно отражаются на лицевом счете в Пенсионном фонде. Счетная палата предлагает наладить механизм межведомственного взаимодействия и провести сверку персонифицированной информации о гражданах по единому идентификатору (например, СНИЛС или ИНН).
Также предложено усовершенствовать механизм взаимодействия ПФР с налоговой службой.

«Если сведения, которые передала налоговая служба, не прошли контроль ПФР, то они возвращаются назад в течение пяти дней. При этом время, за которое должны быть отработаны несоответствия налоговой службой, из-за которых пакет не был принят, не регламентировано», — констатировал аудитор.

Проверка сведений о стаже застрахованных лиц — это еще одна проблемная точка в работе ПФР. Сведения о стаже отражаются на ИЛСЗЛ только в том случае, если система учета не выявляет ошибки в предоставленных работодателем отчетах. На практике количество ошибок может достигать 4% от общего количества лиц, по которым представлены данные.
Так, на счетах почти 13 тыс. застрахованных лиц до сих пор не отражены сведения за 2017 год, за 2018 год — у 27 тыс. лиц.

«Если эти граждане обратятся за назначением пенсии, их пенсионные права на дату назначения будут учтены не в полном объеме. Для минимизации ошибок СП предлагает Пенсионному фонду пересмотреть подход к проведению контроля отдельных форм отчетности, которые не содержат персонифицированных сведений», — сообщил Сергей Штогрин.

Проверка также выявила ошибки при оценке документов о заработке, несвоевременное отражение сведений о взносах в систему обязательного пенсионного страхования, а также просрочку по индексации страховой пенсии и ряд других нарушений, которые привели к нарушению пенсионных прав граждан.
Уже в ходе проверки пенсионерам было доплачено около 3 млн рублей.
В отчете Счетной палаты РФ представлены итоги проверки работы ПФР в 2017 — 2019 годах.
Пенсионный фонд России не полностью согласился с отчетом аудиторов Счетной палаты. По поводу, например, ошибок с персонифицированным учетом руководство ПФР сообщило, что оно возражает «об отсутствии контроля в части слияний индивидуальных лицевых счетов».

«Данные лицевых счетов с подозрением на задвоение, сформированные Межрегиональным информационным центром, направляются в территориальные органы по месту хранения личных дел пенсионеров», — утверждает руководство ПФР.

По данным ПФР, работа по объединению лицевых счетов осуществляется «строго персонифицировано» на основании заявления и документов, подтверждающих право гражданина, при условии его личного визита в территориальный орган фонда.
Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ признала деятельность Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в 2019 году неудовлетворительной. Причиной тому назван значительный объем выявленных нарушений по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом.
Видео дня. Эксперты объяснили падение рубля в августе
Газета.Ru: последние новости
Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам Средний размер страховой пенсии за год увеличился на 6,5% Средний размер страховой пенсии за год увеличился на 6,5% По-прежнему дорого: почему упал спрос на кредиты По-прежнему дорого: почему упал спрос на кредиты
Комментарии 1
Личный счет , Статьи , Сергей Штогрин , Росимущество , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наличка» несет угрозу: ЦБ предупредил россиян
«Наличка» несет угрозу: ЦБ предупредил россиян
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет
Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет
«Белорусы доживают последние сытые дни»
«Белорусы доживают последние сытые дни»
Новости партнеров
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение