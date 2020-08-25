Как россиянам выплатят недостающие пенсии

«Проблемы с ПФР в России носят перманентный характер. И это ещё раз доказывает, что бремя по выплате пенсий видимо, всё-таки ляжет целиком и полностью на Правительство РФ и бюджет страны», — сказала эксперт «Сильной России» по вопросам финансовой и правовой грамотности.

Она объяснила, что технические ошибки в системе индивидуального учета ПФР привели к тому, что некоторые россияне недополучили пенсии, а другие получили их с излишками. По словам Залюбовской, чтобы исключить нарушения в будущем, нужно провести аудит каждого пенсионера и заложить в бюджет средства по всем недоплатам.