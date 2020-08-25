Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.90
$
74.69
88.62
88.09
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.34
87.80
Индексы и котировки Brent
46.17
–0.30 Золото
1919.05
–0.23 РТС
1281.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.08
1.1828
+0.0090
10.08
1.1738
21.08
13.08
30.07

За полгода мигранты перевели из России в Киргизию около миллиарда долларов 

ИА Regnum 1 час назад
Мигранты перевели из РФ в Киргизию $1 млрд
Фото: ТАСС
В январе — июне 2020 года трудовые мигранты перечислили в Киргизию посредством различных систем денежных переводов около $977,3 млн (72 млрд 725 млн рублей). Об этом сообщает национальный банк республики.
По сравнению я аналогичным периодом 2019 года объем денежных переводов из-за рубежа снизился на 13,2% или почти на 149,2 млн (11 млрд 100 млн рублей).
При этом 97,6% от общей суммы денежных переводов или около $953,6 млн (70 млрд 962 млн рублей) поступило от киргизстанцев, работающих в России.
А из других стран-участниц СНГ — еще $3 млн (223 млн рублей).
Также за полгода в Киргизию из стран дальнего зарубежья переведено около $20,7 млн (1 млрд 540 млн рублей), в том числе из США — лишь около $9,9 млн (735 млн рублей).
Отметим, что сумма денег, перечисленных трудовыми мигрантами за полгода в Киргизию, сопоставима с доходами бюджета республики за тот же срок.
Видео дня. Эксперты объяснили падение рубля в августе
ИА Regnum: последние новости
В работе ПФР выявили ошибки при начислении пенсий В работе ПФР выявили ошибки при начислении пенсий Эксперты дали рекомендации владельцам сбережений в рублях Эксперты дали рекомендации владельцам сбережений в рублях Нефтяникам могут поднять порог биржевой продажи бензина до 15% Нефтяникам могут поднять порог биржевой продажи бензина до 15%
Личный счет , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионеров обманули на 2-3 миллиарда рублей
Пенсионеров обманули на 2-3 миллиарда рублей
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение