Черным коллекторам придумали наказание

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За незаконную коллекторскую деятельность предложили лишать свободы на срок до 12 лет 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 3 часа назад
Члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность, сообщил глава комитета Василий Пискарев.

«Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму», — передает ТАСС слова Пискарева.

Путин призвал взять под контроль ситуацию с превышением полномочий коллекторами
По его словам, Уголовный кодекс России предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до двенадцати лет.
Напомним, 25 августа президент Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым заявил, что действия коллекторов иногда переходят всякие границы, ситуацию нужно брать под контроль.
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Комментарии 6
Личный счет , Видео , Другое , Василий Пискарев , Дмитрий Аристов , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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