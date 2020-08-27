Черным коллекторам придумали наказание

«Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ , сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ , после чего законопроект будет внесен в Госдуму», — передает ТАСС слова Пискарева.

По его словам, Уголовный кодекс России предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до двенадцати лет.